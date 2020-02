Britse gemeenten woedend na orders vlag te hijsen voor verjaardag prins Andrew

Een burgemeester die namens zijn valkbeambten spreekt, stelt: ,,Vragen om dit gebaar, terwijl er zoveel ophef is rond de prins, is beledigend richting de slachtoffers van Epstein.” De Amerikaanse zakenman en zedendelinquent, waar de burgemeester op doelt, pleegde in de zomer van 2019 zelfmoord in zijn cel. Hij zat vast in afwachting van zijn strafzaak wegens seksueel misbruik van minderjarigen. Prins Andrew maakte in november van vorig jaar bekend aan zijn koninklijke taken neer te leggen.



De Britse overheid reageert op de gemeentes en zegt het vlaggenbeleid voor koninklijke verjaardagen te willen heroverwegen, ‘bijvoorbeeld voor leden van het koninklijk huis die zijn teruggetreden’, meldt persbureau AP. De Britse Labourpartij vindt het ‘volkomen ongepast’ om de vlag uit te hangen op Andrews verjaardag. De prins ligt al maanden onder vuur na het interview met de BBC. In het gesprek ontkende hij seks te hebben gehad met een door Epstein gerekruteerd minderjarig meisje. Critici vonden zijn uitleg ongeloofwaardig. Bovendien zou hij weinig empathie hebben getoond voor de slachtoffers van Epstein.



De boodschap werd verstuurd via Dame Melanie Dawes. Zij is lid van de Britse regering als permanent secretaris van het ministerie van lokaal beleid. Haar orders om de vlag te hijsen komen onverwacht, gezien Queen Elizabeth II zélf heeft aangekondigd dat Andrew uit al zijn officiële koninklijke functies ontheven is. Dat betekent ook dat officiële instanties niet meer verplicht zijn om zijn verjaardag te vieren. Het is traditie dat de vlag gehesen wordt op de verjaardagen van prominente royals, zoals prins William en zijn vrouw Kate Middleton, prins Charles en zijn vrouw Camilla, en natuurlijk van de Queen zelf.