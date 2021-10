Britse koningin na nachtje in ziekenhuis weer ‘goedgehumeurd’ aan het werk

‘s Wereld oudste en langst regerende monarch zegde eerder deze week een bezoek aan Noord-Ierland af vanwege haar gezondheid. Haar lijfartsen raadden Elizabeth aan om een paar dagen rust te nemen. ,,Na het medische advies om te rusten, heeft de koningin in het Koning Edward de Zevende-ziekenhuis uit voorzorg wat onderzoek laten doen’’, klinkt het in een verklaring. ,,Hare majesteit is rond lunchtijd teruggekeerd op Windsor Castle en is goedgehumeurd’’, meldde het paleis gisterenavond laat. ,,Ze doet wat lichte taken’’, meldt een bron op het kasteel. Eerder had de vorstin al laten weten teleurgesteld te zijn dat ze niet naar Noord-Ierland kon gaan. Ze stuurde haar hartelijke groeten naar het Noord-Ierse volk en zei uit te kijken naar ‘een bezoek in de toekomst’.

70 jaar op de troon

Bedankt voor award

Elizabeth, die volgend jaar zeventig jaar op de troon zit, staat bekend om haar ijzeren gestel. ,,Je bent zo oud als je je voelt’’, liet ze de organisator van The Oldie of the Year-award - Gyles Brandreth - onlangs weten, en bedankte ‘beslist, maar vriendelijk’ voor de eer om de prijs in ontvangst te nemen. De onderscheiding is bedoeld voor de oudere generatie die bijzondere prestaties levert, maar de koningin vond zich niet aan de criteria voldoen.



Helemaal zonder klachten is de Britse vorstin haar bijna zeven decennia aan de top niet doorgekomen, zo onderging ze in 2003 een knieoperatie. De laatste keer dat ze een nacht in het ziekenhuis lag, was in 2013. Toen had ze last van een darminfectie. In 2018 werd ze behandeld aan staar aan een van beide ogen. Sinds kort verschijnt de koningin wel in het openbaar met een wandelstok.