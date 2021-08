Britse koninklijke familie wenst Meghan een fijne verjaardag

De band tussen Meghan en de Britse koninklijke familie is nooit echt sterk geweest. In een openhartig interview met Oprah Winfrey vertelden de hertogin van Sussex en haar man over waarom ze hadden besloten een stap terug te doen binnen het Britse koningshuis. Kijkers reageerden geschokt op meerdere uitspraken van het koppel, onder meer over racisme binnen de familie. Zo zei Meghan dat een familielid gesprekken had met Harry voor de geboorte van hun zoontje Archie over “hoe donker de huid” van de baby zou zijn.