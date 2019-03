Britse minister wil nazorg realitysterren

Nu al prijs voor eerste Bel­gisch-Nederland­se Net­flix-se­rie Undercover

11:16 De eerste Belgisch-Nederlandse coproductie van Netflix, Undercover, is in de prijzen gevallen tijdens het Cinequest Film Festival in San Jose (Californië). Het misdaaddrama, dat later dit jaar in première gaat, won de juryprijs voor beste serie.