‘Britse prins William hield coronabesmetting geheim’

De prins werd behandeld door paleisdokters en volgde de richtlijnen van de overheid door zich te isoleren in het ouderlijk huis Anmer Hall, in Norfolk. Ondanks dat William volgens een anonieme bron zwaar werd geraakt door het coronavirus, bleef hij hard doorwerken. ,,Op een gegeven moment had hij moeite om te ademen, dus iedereen om hem heen was duidelijk behoorlijk in paniek. Maar hij was vastbesloten zijn verplichtingen na te komen.”