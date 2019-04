Britse stand-upcomedian krijgt hartaanval op de planken en overlijdt

Controversieel

Cognito stond in het Verenigd Koninkrijk vooral bekend als een controversiële komiek met een kort lontje. Hij liet zich vaak volledig gaan op het podium, waarbij ook het publiek in de zaal niet gespaard bleef. Juist die aanpak maakte hem populair. In 1999 won de Brit de Time Out Stand Up Comedy Performance Award, in 2013 verscheen zijn biografie genaamd Het beste boek over comedy dat ik ooit heb geschreven. Fan van sociale media was hij niet. Zijn accounts zijn gedateerd en hij liet zich niet graag in het openbaar fotograferen.