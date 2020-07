Britse tabloid: Geen reden om namen van Meghans vriendinnen geheim te houden

Meghan Markle laat weten er niet van gediend te zijn dat The Mail on Sunday de namen openbaar wil maken van de vijf vriendinnen die in haar zaak tegen de krant als getuigen kunnen dienen. In een reactie daarop zegt The Mail dat er geen reden is om de namen geheim te houden.

Het stuit de hertogin van Sussex vooral tegen de borst dat de namen haar vriendinnen als clickbait kunnen worden gebruikt, zodat mensen meer op het nieuwsartikel zullen klikken. ,,Deze vijf vrouwen hebben recht op privacy. Om hun namen bekend te maken in het kader van clickbait en commercieel gewin is vals en bedreigt hun emotionele en mentale gezondheid”, laat Meghan in een verklaring weten. ,,The Mail on Sunday speelt een mediaspelletje met echte levens.”

In een reactie zegt een woordvoerder van The Mail dat het ‘absoluut geen intentie had om de namen van de vijf te publiceren’. ,,Maar hun bewijs is van groot belang voor de zaak en we zien geen reden waarom hun identiteit geheim moet blijven.”

Rechtszaak

Meghan is verwikkeld in een rechtszaak met Associated Newspapers over artikelen die The Mail on Sunday in 2018 had gepubliceerd. Daarin stonden delen van een handgeschreven brief die Meghan had gestuurd naar haar vader Thomas Markle, met wie ze een verstoorde relatie heeft.

De publicatie van de brief werd door de krant gerechtvaardigd, omdat vijf vrienden van Meghan eerder op anonieme basis in een interview met People hun versie van het verhaal van Meghan en haar vader hadden verteld. Het juridische team van Meghan stelt dat zij daar zelf geen toestemming voor had gegeven of aan haar vrienden had gevraagd om hun verhaal te doen.

Meghan kreeg in deze zaak al eens een tegenslag te verwerken, toen de rechter een aantal van haar claims als ‘irrelevant’ betitelde. De rechter wil ook Meghans beschuldigingen niet meewegen dat de journalisten te kwader trouw hebben gehandeld en de kloof tussen haar en haar vader alleen maar hebben verergerd door vuile was buiten te hangen.

