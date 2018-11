‘Britse veiligheidsdienst faalde in aanloop aanslag Manchester’

Dat is de conclusie van een Brits parlementair onderzoek naar het optreden van MI5 en de politie voorafgaand aan de zelfmoordaanslag bij het concert. In de Manchester Arena in de Engelse stad vielen in mei vorig jaar 22 doden en 120 gewonden, onder wie veel kinderen.



In het rapport is te lezen dat het reisgedrag van Salman Abedi, de dader van de aanslag, onvoldoende is gevolgd. Zo bracht hij een bezoek aan een extremist die op dat moment in de gevangenis zat, zonder dat de politie of MI5 daar iets aan deed. Ook kon Abedi ongezien Groot-Brittannië binnenkomen enkele dagen voor de terreurdaad.



De Amerikaanse zangeres zelf raakte niet gewond bij de aanslag, maar kampte daarna met een posttraumatische stressstoornis (PTSS). Twee weken na de zelfmoordaanslag gaf ze het benefietconcert One Love Manchester en ook haar single No Tears Left To Cry verwijst naar de aanslag.