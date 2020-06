Britse Vogue plaatst Amalia in rijtje meest stijlvolle prinsessen ter wereld

Ongetwijfeld is de invloed van ‘modekoningin’ Máxima aanwezig, maar Droogendijk ziet in kroonprinses Amalia vooral een zelfbewuste jonge royal met een eigen smaak. ,,Sommige elementen herken je wel: tasjes van haar moeder of sieraden. Maar wel zo dat het past bij haar eigen stijl. Op die foto van Koningsdag zie je ook dat zij de enige is met een tasje bijvoorbeeld. Net als op de foto van vlak voor het Songfestival-event Shine a Light. ”

De Britse Vogue plaatst prinses Amalia in een illuster rijtje jonge stijlvolle royals. Is het opvallend dat ze in dit rijtje terecht is gekomen? Droogendijk vindt van niet. ,,Amalia is in de luwte opgevoed. Wij kennen haar al niet zo goed, laat staan in het buitenland. Maar zodra ze in beeld is, hoor je altijd positieve geluiden. Dus die waardering van Vogue verbaast me niet.”