Britt Dekker: ‘Heb wel voor een aantal teleurstellende blikken gezorgd’

Rockabilly-zan­ger Ronnie Hawkins (87), man achter The Band, overleden

De Amerikaanse rockabilly-zanger Ronnie Hawkins is zondag overleden. Hij was al enige tijd ziek. Hawkins werd niet alleen bekend met zijn eigen muziek, maar verwierf vooral ook roem als de man die The Band bij elkaar bracht. Zijn vrouw vertelde aan de Canadese pers dat hij “vredig is heengegaan”. En ze voegde daar volgens de Ottawa Sun aan toe: “Hij zag er nog even knap uit als altijd.”

