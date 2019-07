Britt Dekker moest NK Dressuur laten lopen: ‘Mijn paard is geblesseerd’

Vorig jaar kon Britt haar droom nog waarmaken door mee te rijden op het NK Dressuur. De blondine eindigde toen op de dertiende plaats met paard Eve. Ze sprak over verbeterpunten en hoopte het dit jaar beter te doen, maar dat gaat helaas voor Britt niet door. De flapuit had nog wel een nieuw paard cadeau gekregen van John de Mol, maar George raakte geblesseerd.



‘Super erge pech!’ schrijft ze op Instagram. ‘George heeft zijn hoofd gestoten in de vrachtwagen en heeft nu een oud wondje op zijn wang gestoten waardoor het korstje eraf is gegaan. Gelukkig heeft hij er geen last van en is het maar een halve centimeter, maar met een wondje dat open is mag je geen wedstrijd rijden.’ Britt geeft haar droom nog niet op. ‘Ik vind het in ieder geval al heel gaaf dat we al zover zijn gekomen, op naar volgend jaar dan maar!’



Britts paard Genciano (Georges Spaanse naam) werd in 2009 in Andalusië geboren als rashengst van Datil VII en Genciana II. Uit de gegevens van de FEI, de overkoepelende organisatie van de paardensport, blijkt dat het paard ooit toebehoorde aan de Spaanse Annabelle Collins en Agusti Elias. In 2013 verhuisde Genciano binnen Spanje, om een jaar later door Scholtens naar Nederland te worden gehaald en daar te worden opgeleid. Na verschillende prijzen te hebben gewonnen, verbleef George op Scholtens’ stallencomplex in Barcelona. In Spanje liep hij mee in een aantal nationale shows en werd hij ingezet als fokpaard.