Britt Dekker steelt show met hilarisch item over Koningsdag in RTL Late Night

Britt Dekker had het tijdens Koningsdag ‘mokerkoud’ gehad, sprak de koning aan met Willempie en had spannende momenten vanwege ‘aanvaringen’ in de grachten en ‘mannen die vanaf de boot plassen’. Aandoenlijk en hilarisch tegelijk was haar verslag in het bejaardentehuis. ,,Meneer wat ziet u er goed uit', vroeg zij daar aan een 'bewoner'. Zijn antwoord: ,,Maar ik woon hier niet". De vraag lag al gauw op tafel: ,,Britt kun je dit niet elk jaar doen?"