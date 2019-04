Britt en droomhengst aangekomen in Nederland en Olcay beticht van ‘hufterparkeren’

Britt Dekker en haar Spaanse schimmelhengst George - het paard dat ze kreeg van Talpabaas John de Mol omdat ze voor een van zijn zenders twee kinderprogramma's gaat maken - zijn na een vermoeiende tocht van 24 uur eindelijk in Nederland aangekomen. De reis per veewagen ging van Barcelona naar Lyon in Frankrijk (9 uur) en vervolgens van Lyon naar de niet nader te noemen eindbestemming in ons land.

Olcay Gulsen, die sinds kort een relatie heeft met radiomaker Ruud de Wild, parkeerde haar Range Rover tegenover zijn huis op een parkeerplaats voor artsen. Quote-redacteur Valentijn Koningsberger maakte een foto van de bolde met daarbij de suggestie dat het hier om ‘hufterparkeren’ gaat. Of dat zo is? Op het onderbordje staat dat parkeren in het vak alleen verboden is van maandag tot en met vrijdag van 7 tot 18 uur. Wanneer het kiekje is gemaakt, is onduidelijk.

Het boek Gelukkig worden doe je zo van Jan Versteegh blijkt volgens de auteur ook ondersteboven nog leesbaar.

Berget Lewis en haar vriend hebben in regenachtig Londen een ritje gemaakt in de Londoneye: een gigantisch reuzenrad.

De spiertjes van Miss Montreal-zangeres Sanne Hans komen er, zo vindt ze zelf, weer goed door.

Cheyen en haar echtgenoot, rapper Yes-R, voelen zoveel liefde voor elkaar dat ze er spontaan wat van weggeven aan de volgers van de muzikant.

Nog zes dagen en dj's Mattie, Marieke en Domien worden opgesloten in een angstaanjagende Escape Room. Ze hopen er met de hulp van de luisteraars van Qmusic snel uit te komen.

Over 6 dagen worden Mattie, Marieke en Domien opgesloten in de Q-escape room en wachten ze op jullie hulp! ⚠️ Lees alles over de Q-escape room via de #linkinbio. 629 Likes, 3 Comments - Qmusic Nederland (@qmusicnl) on Instagram: "Over 6 dagen worden Mattie, Marieke en Domien opgesloten in de Q-escape room en wachten ze op..."

Tooske en Bastiaan Ragas doen een ‘Erwin Olafje’ en poseren als een koning en koningin in het licht van het Gemeentemuseum Den Haag.

Zonder filter mensen, is alles wat ik zeg. #erwinolafphotography #erwinolaf60jaar #fotomuseumdenhaag #gemeentemuseumdenhaag #gaatdatzien #erwinolaf Een foto die is geplaatst door null (@tooskeragas) op 2 Apr 2019 om 4:11 PDT

Ruud de Wild laat naar eigen zeggen zijn zwarte periode achter zich en gaat nu voor een tintje grijs. Hoogstwaarschijnlijk kreeg hij zijn nieuwe outfit cadeau van zijn liefje Supertrash-oprichtster Olcay Gulsen, die de laatste modetrends op de voet volgt.

Geen zwart voor mij vandaag. #happy #cadeau #styling #gay #ilike #❤️ Een foto die is geplaatst door null (@ruuddewild) op 2 Apr 2019 om 2:49 PDT

Geraldine Kemper wenst dat ze in een ultrakort topje op Lowlands staat. Ze zal nog tot augustus moeten wachten.

De nieuwe hamburgertent van Gordon is gisteren druk bezocht door onder meer de familie Pos (terug uit Chili) en Rogier van der Linden, de horecaondernemer die uiteindelijk niet met Goor in het huwelijksbootje stapte.

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@familieposcollection) op 1 Apr 2019 om 23:55 PDT

Amsterdam is een sprookje rijker... #ikvolghetgelepad #hamburger #amsterdam @gordonheuckeroth @henkjan2013 Een foto die is geplaatst door null (@rogier_van_der_linden) op 1 Apr 2019 om 14:45 PDT

Lieke van Lexmond beloont haar jongste zoon met een rijtje superlatieven nu hij twee verjaardagskaarsjes uitblaast.

Douwe Bob heeft een boot gekocht die hij op het droge opknapt. Of hij er zelf mee gaat varen of dat hij het vaartuig doorverkoopt, is afwachten.

Anne-Marie Jung heeft een felgeel truitje aangetrokken en laat haar tong hangen.

Fred van Leer verlangt terug naar de dagen dat hij helemaal los ging in een tijgerpakje en zijn strakke billen showde.

Wat er precies aan de hand is, wil sterrenvisagist Leco van Zadelhoff niet vertellen, maar hij heeft zijn model Caroline Tensen in ieder geval een mooie look gegeven voor iets ‘spannends'.