Britten, broer en Elton John herdenken Diana 25 jaar na tragische dood

Ook Diana's goede vriend Elton John liet van zich horen. Op de uitvaart van Diana speelde de muzikant Candle in the wind , een nummer dat oorspronkelijk over Marilyn Monroe ging en in 1973 op Elton Johns album Goodbye yellow brick road stond. De zanger heeft gezegd dat hij het nummer nooit meer zal spelen, tenzij één van Diana's zonen - de prinsen William en Harry - het hem zou verzoeken.

Candle in the wind is nog altijd de best verkochte single ooit in Nederland, met ruim 580.000 exemplaren. Vijf weken stond het nummer op 1. Toch waren er met name aan het Britse hof grote twijfels of het zou passen bij de uitvaartdienst van Diana in Westminster Abbey, en of dit nummer niet te sentimenteel zou zijn. In de eerste draaiboeken voor de dienst staat een ander nummer van Elton John, die een innige vriend van Diana was, namelijk zijn overbekende Your song.