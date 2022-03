Britten organiseren groot benefietconcert met sterren als Ed Sheeran en Emeli Sandé voor Oekraïne

Rob Bolland voelt zich over algemeen goed, ondanks kanker

Rob Bolland voelt zich over het algemeen goed, ook al is hij ongeneeslijk ziek. Dat vertelde de zanger en producent in een gesprek op NPO Radio 1. Hij was samen met zijn broer Ferdi te gast omdat zij een Lifetime Achievement Award hebben gekregen van het Nationaal Popmuseum en het blad Oor.

9:10