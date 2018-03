Broer Gordon stapt naar de rechter

Gordon beschuldigt zijn broer er ook van dat hij een geleend geldbedrag, zo’n anderhalve ton, nooit heeft terugbetaald. ,,Ik kan er niets over zeggen'', vervolgt de eigenaar van een scooter- en fietsenwinkel, ,,de zaak is onder de rechter, maar je krijgt nu wel het gevoel dat iedereen je aankijkt. Met een andere blik. Dat is heel raar.''



Zus Lydia ging Johny vorige week voor met haar klachten over de biografie. Woedend reageerde zij op de beweringen van Gordon die zus Monique in het boek van diefstal beschuldigde. Zij zou geld van hun overleden moeder achterover hebben gedrukt. ,,Van alles wat hij schrijft is 70 procent gelogen'', aldus Lydia. ,,Mijn broer is een pathologische leugenaar.'' De uitlating van Gordon dat hun vader een alcoholist was, schoot bij Johny ook in het verkeerde keelgat. ,,Mijn hele familie is bezig met gerechtelijke stappen'', zegt Johny.



De klachten en aanklachten over de biografie stapelen zich op. Zo twijfelt Gerard Joling over verdere samenwerking met Gordon, nadat ‘Geer’ Gordons kledingstijl, visagist, stylist en kledinglijn zou hebben gepikt. Jolings moeder ging zo ver dat haar zoon thuis niet meer welkom is als hij blijft werken met Gordon. ,,Het zou kunnen dat ik naar haar luister'', reageerde Joling bij Jinek.