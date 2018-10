Broer Henny Huisman dood aangetroffen in keuken

Frank Masmeijer gearres­teerd in hotel Breda

16:28 Voormalig presentator Frank Masmeijer (57) is vanmiddag in Breda gearresteerd in een vestiging van het Van der Valk Hotel. Masmeijer zat met iemand te lunchen toen twee agenten binnenkwamen en hem meenamen. Op dat moment was het erg druk in het restaurant.