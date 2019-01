Broer Wendy van Dijk: Van een echtscheiding is nog geen sprake

Wendy van Dijk en haar man - voormalig RTL-programmadirecteur Galjaard - lieten vandaag in een korte verklaring weten relatieproblemen te hebben. Mike van Dijk is daar al langer van op de hoogte maar wil uit privacyoogpunt niet verder in details treden.

Lees ook Huwelijk Wendy van Dijk en Erland Galjaard in zwaar weer Lees meer

Volgens Mike, de broer en manager van Wendy van Dijk, zijn Wendy, Erland en hun kroost recent nog als gezin op vakantie geweest naar Curaçao. ,,Dat geeft ook aan dat ze er samen uit willen komen. Ze gaan nog altijd met liefde met elkaar om. Problemen kunnen zich in elk huwelijk voordoen. En het is, zoals zeer velen zullen begrijpen en weten, lastig die op te lossen als er ook nog kinderen en spotlights in het spel zijn.’’

Mike van Dijk benadrukt dat Wendy en Erland ‘de ruimte zoeken die ze momenteel even nodig hebben’. ,,Er is geen sprake van een echtscheiding. Hun relatie bevindt zich - zoals ze ook goudeerlijk in hun verklaring stellen - in zwaar weer.’’ Volgens Van Dijk zijn de twee bewust met een statement naar buiten gekomen. ,,Je kunt zoiets beter eerlijk zeggen, om allerlei misverstanden en op niets gebaseerde roddels te voorkomen. En ze hopen dat ze er samen uit komen.’’

Stress

Een reden voor de crisis zullen Wendy en Erland in geen geval geven, stelt Mike van Dijk die van harte hoopt dat het weer goed komt tussen zijn zus en zwager. ,,Hoe dan ook is er geen ander in het spel. Je kunt je voorstellen dat ze het door hun banen erg druk hebben, stress hebben en werkzaken soms mee naar huis nemen. Er komt veel op je af als je een belangrijke functie hebt en ook nog bekend bent.’’

Wendy van Dijk Erland Galjaard (51), die samen dochtertje Lizzy (8) hebben, trouwden in 2014 op Ibiza. Momenteel wonen Van Dijk en Galjaard ‘gezien de situatie’ regelmatig in verschillende huizen. Wendy woont in hun gezamenlijke woning in het Utrechtse dorp Nigtevecht. Erland Galjaard, die uit een eerder huwelijk al twee dochters heeft, resideert regelmatig in zijn kantoor annex muziekstudio in Amsterdam. Sinds enige tijd vormt hij samen met Ronald Molendijk het dj-duo Soulvation. De twee treden regelmatig op in binnen- en buitenland.

Gezin

In een korte verklaring aan deze site gaven Van Dijk en Galjaard - die begin vorig jaar stopte als programmabaas bij RTL - vandaag tekst en uitleg over hun problemen. ,,Het klopt helaas dat ons huwelijk de afgelopen periode wat in zwaar weer is geraakt. Ondanks dat gaan we gelukkig op een goede en positieve manier met elkaar om. In het belang van ons gezin maar ook vanwege de liefde en het respect die we nog steeds voor elkaar voelen. We proberen de komende periode met elkaar tot een oplossing te komen en hopen dat iedereen ons - maar vooral ook onze kinderen - in de gelegenheid stelt dit in alle rust en privacy te doen.’’

Van Dijk kreeg tijdens haar relatie met Xander de Buisonjé zoon Sem (15). Galjaard, die aan de slag zou gaan bij John de Mols mediabedrijf Talpa, liet eind vorig jaar weten in maart 2018 met zijn werk bij RTL te zijn gestopt omdat hij behoefte had aan een sabbatical. ,,Om te ontdekken wat er gebeurt als ik uit die hectiek stap en m’n creativiteit op andere vlakken inzet’’, aldus Galjaard.