Brooklyn Beckham barst in tranen uit door ‘One Chip Challenge’

Met video Julia Roberts krijgt prestigieu­ze oeuvre­prijs overhan­digd

Julia Roberts heeft gisteren de oeuvreprijs Academy Museum Gala Icon Award gekregen. De prijs werd tijdens het jaarlijkse Academy Museum Of Motion Pictures Gala in Los Angeles uitgereikt. De Icon Award is bedoeld voor iemand wiens carrière een ‘significante, wereldwijde impact’ heeft gemaakt.

17 oktober