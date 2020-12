Bruce Springsteen komt met 24-delige cd-box met live-shows

Nederland­se advocaten doen aangifte tegen Britse rapper Wiley om antisemi­tis­me

18 december Namens het Britse Campaign Against Antisemitism (CAA) hebben Nederlandse advocaten bij het Openbaar Ministerie in Rotterdam aangifte gedaan tegen de Britse rapper Wiley. Volgens CAA heeft Wiley, echte naam Richard Kylea Cowie Jr., in juli van dit jaar een aantal antisemitische uitlatingen gedaan op sociale media.