Bruce Willis keert terug als Die Hard-personage in reclame voor auto-accu's

‘Queen of Technico­lor’ Rhonda Fleming (97) overleden

17 oktober De Amerikaanse actrice Rhonda Fleming, die in de jaren veertig en vijftig beroemd werd, is op 97-jarige leeftijd in Californië overleden. Fleming brak door in de tijd dat de filmindustrie kleurenfilms lanceerden en het tijdperk van zwart-wit-films achter zich liet. Fleming hield er de bijnaam ‘Queen of Technicolor’ aan over.