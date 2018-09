Buckingham Palace verkoopt replica's van Meghans verlovingsring

The Buckingham Palace Shop stelt dat de 'statement-ring' drie sprankelende kristallen bevat op met palladium geplateerd metaal. Het sieraad is geïnspireerd op de ring waarmee prins Harry de voormalige actrice ten huwelijk vroeg toen ze in hun huis bij Kensington Palace kip aan het roosteren waren.



De drie juwelen in de originele ring, ontworpen door Harry en gemaakt door Cleave and Company, zijn van grote betekenis voor het paar. De grootste steen komt uit Botswana, waar Harry kort na de dood van zijn moeder Diana op bezoek ging. Hij noemt het land zijn tweede huis. De twee kleinere diamanten komen uit de collectie van prinses Diana.