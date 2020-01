Buffi Duberman leert Jeangu Macrooy perfect Engels: ‘Ik zit onder sterrenspuug’

Rapper Tekashi69 mag celstraf niet thuis uitzitten

8:43 Rapper Tekashi 6ix9ine moet gewoon in de gevangenis blijven. De 23-jarige Amerikaan had in de rechtbank gevraagd om zijn celstraf thuis uit te zitten, maar dat is gisteren afgewezen. De rechter vindt dat Tekashi achter de tralies hoort om ‘na te denken over de ernst van zijn misdaden’, melden Amerikaanse media.