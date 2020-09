Buma NL 2020 en uitreiking Awards gaan digitaal

Uiteraard worden dit jaar, op basis van de verkoop-, download-, en streaminggegevens, de Buma NL Awards uitgereikt. Weliswaar vindt er geen awardshow plaats, maar worden de awards in de week van 5 oktober uitgereikt aan de winnaars. De nominaties worden later in september bekendgemaakt.



Ook de Snelkookpan, waarin bekende producers zoals Huub Reijnders, Edwin van de Hoevelaak en Holger Schwedt met aanstormend talent in één dag een hit schrijven en opnemen, komt terug in het programma. In de genres Pop, Hollands, Urban en Alternatief, nemen vier teams het tegen elkaar op, waarna een vakjury het winnende liedje kiest. De vier teams worden met een camera in de Wisseloord Studio op de voet gevolgd zodat online verslag kan worden gedaan van de inspanningen en de resultaten.