Bureau 040 van Ewout Genemans vanaf september op tv: ‘In Eindhoven was het nooit rustig’

Eindhoven is met ruim 230.000 inwoners de vijfde stad van Nederland en kampt met uiteenlopende vormen van criminaliteit. In Bureau 040 komt alles voorbij: reanimaties, huiselijk geweld, verwarde personen en aanhoudingen met getrokken pistool. Ewout ondervindt aan den lijve hoe de politie straatdealers en andere drugscriminelen aanpakt.

,,De afgelopen zes maanden heb ik van dichtbij mogen ervaren hoe het werk van de agenten in Eindhoven eruit ziet en vooral wat de impact daarvan is”, aldus Genemans. ,,Dat was interessant, maar soms ook best heftig. Schietpartijen, huiselijk geweld en veel drugscriminaliteit. In Eindhoven was het nooit rustig. Het was mooi om te zien hoe de agenten onder die druk elke dag weer hun werk doen.”