Bureau Sport At Home: van houthakkende Jackie Groenen tot de prijzenkelder van Nikkie Terpstra

,,Het is eigenlijk heel gek in deze tijd maar ik ben best wel druk”, zegt Frank Evenblij. ,,Vooral met de YouTube-uitzendingen maar we hebben ook nog een programma op Radio 1. Dat is in deze periode ook anders. We doen verzoekradio. Luisteraars kunnen bijzondere fragmenten aanvragen. Iemand kwam bijvoorbeeld met dat fragment van Pete Sampras die vol schoot toen iemand uit het publiek riep: ‘Doe het voor je coach!’. Dat zoeken wij dan razendsnel op en zenden het uit. Het biedt troost op de een of andere manier.”