Burgemeester New York onder vuur na meezwaaien met hit R. Kelly

De Blasio was afgelopen weekend in een kerk in South Carolina. Toen het kerkkoor het nummer ten gehore bracht, zwaaide de burgemeester met zijn armen mee op de muziek. Een verslaggever maakte er opnamen van.



Op sociale media krijgt De Blasio er flink van langs. Veel mensen vinden het ongepast dat de politicus, die in South Carolina was om de Democraten te promoten, meedeed met de song van R. Kelly. Andere mensen op sociale media zijn minder kritisch. Ze vragen zich wel af of De Blasio wist dat het lied van R. Kelly was.



De zanger wordt ervan verdacht seks te hebben gehad met minderjarige meisjes.



