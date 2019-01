Burgemeester spreekt Máxima tegen over registratie

De Estancia Pilpilcura van koningin Máxima staat niet als herberg of hotel geregistreerd in de Argentijnse gemeente Pilcaniyeu. De luxe accommodatie is ook nooit aangemeld. Dat vertelde de burgemeester desgevraagd aan de landelijke krant Clarín .

De verklaring van Nestor Ayuelef is in tegenspraak met een mededeling van de Rijksvoorlichtingsdienst gisteren. Daarin werd gesteld dat Máxima de in haar geboorteland geldende belastingwetten en regelgeving respecteerde en dat de betrokken autoriteiten dat hadden bevestigd. De RVD reageerde hiermee op berichten in Argentijnse media dat de koningin over bezittingen in Patagonië geen of niet voldoende belastingen betaalde.

De zaak zou draaien om de in 2009 gekochte 'Estancia Pilpilcura' nabij Bariloche, waar tegenwoordig een door Máxima's tante uitgebaat gastenverblijf is gevestigd.

Eerlijkheid

Clarín vroeg Marcela Cerruti, de beheerder van de nabij Bariloche gelegen Estancia, om commentaar. ,,We zijn niet in Pilcaniyeu geregistreerd omdat de gemeente het niet eist, het is niet nodig," aldus de tante van Máxima. ,,Ik betaal alles, ik hoef niemand uitleg te geven en als ze vragen hebben, kunnen ze de eigenaar raadplegen, Máxima Zorreguieta.”

,,Het kost ons veel moeite om te overzien wat hier in dit uitgestrekte gebied is gebouwd of wordt geëxploiteerd", zei de burgemeester. ,,We vertrouwen op de eerlijkheid van de eigenaren om te komen en hun gebouwen en activiteiten aan te geven.”

Vergunningen

Volgens de krant is de gemeente verantwoordelijk voor het verlenen van vergunningen voor bouwprojecten en commerciële activiteiten, zoals het uitbaten van Pilpilcura. De Estancia zou alleen op basis van een verklaring van enkele jaren geleden, waarin het hotel en de bijgebouwen niet zijn opgenomen, onroerendgoedbelasting betalen. De 'verbeteringen' zijn niet opgegeven, aldus de Argentijnse krant.