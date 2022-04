BZV-boer Jan getroffen door spierziekte, meldt zijn vrouw Rianne: ‘Ik mis mijn lieve man’

Jan en Rianne leerden elkaar ruim zeven jaar geleden kennen via Boer zoekt vrouw . Vorig jaar verruilden ze Texel voor Denemarken, waar ze inmiddels een mooi boerenbedrijf runnen . De laatste tijd gaat het echter minder goed met het stel, vertelt Rianne een week geleden op Facebook. ‘Momenteel is het best wel hectisch bij ons op de boerderij en thuis’, zo begint ze haar bericht. ‘Reden? Mijn lieve Jan ligt sinds vorige week dinsdag in het ziekenhuis. Hij is gediagnosticeerd met Guillain-Barré. Gelukkig waren we er op tijd bij en heeft Jan ook al een behandeling met immuglobine gehad van 5 dagen. Meer kunnen ze niet doen qua behandelen. Het lichaam moet het zelf oplossen.’

Ik hoop dat Jan heel snel beter genoeg is dat hij thuis verder kan gaan revalide­ren, want zo uit zijn eigen omgeving is maar niks voor hem

Rianne laat weten dat Jan na twee dagen in het ziekenhuis is overgebracht naar een revalidatiecentrum in Hobro. ‘Op een uur rijden bij ons vandaan. Hier gaan ze met fysio en dergelijke Jan helpen zijn krachten en bewegingen weer terug te krijgen. We hebben alleen geen idee hoelang dit gaat duren. Hopelijk niet te lang want ik mis mijn lieve man, vader en maatje wel ontzettend hier thuis en op de boerderij’, schrijft Rianne. ‘Kort gezegd ik hoop dat Jan heel snel beter genoeg is dat hij thuis verder kan gaan revalideren, want zo uit zijn eigen omgeving is maar niks voor hem.’