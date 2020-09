BZV-boerin Michelle gaat trouwen met haar Maarten uit Aalten

Het stel woonde al vanaf begin vorig jaar samen in Michelles woning op Vosdeel in Boekel. De datum voor het huwelijk staat nog niet vast. ,,Ik wil het liefst in het voorjaar trouwen, maar niet als het op anderhalve meter moet. Dat zie ik niet zo zitten. Dus we wachten nog even met alles vast te leggen", zegt de 30-jarige Boekelse champignonkweekster op de website van Boer zoekt Vrouw.

Volledig scherm Maarten en Michelle vorig jaar januari toen ze gingen samenwonen. © KRO-NCRV Boer zoekt Vrouw

Michelle had al diverse keren de hint gegeven dat ze graag zou willen trouwen en vroeg dollend aan Maarten of hij al ringen had gekocht. ,,Elke keer dat je er over begint duurt het een maand later voor ik je vraag", kreeg ze als antwoord. Vorige week tijdens de vakantie van het stel ging hij plots totaal onverwacht door de knieën.

Keeper bij Boekel Spot 7

Maarten is inmiddels aardig ingeburgerd: zo is hij keeper in het zevende elftal van Boekel Sport en werkt hij als magazijnchef bij BAS-trucks in Veghel.

Aan het tuinhek van de woning van Michelle en Maarten hangt nog een aantal half leeggelopen ballonnen. Waarschijnlijk door de familie opgehangen toen het stel terugkeerde van vakantie.