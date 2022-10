Cabaretier Groenendijk: Gênant dat Henny Vrienten niet werd herdacht bij Televizier-Gala

met video 60 jaar James Bond in lijstjes: van zijn beste films tot krankzinni­ge gadgets

Hij werd gespeeld door zes verschillende acteurs in 25 films en overleefde meer dodelijke confrontaties dan alle Marvel-superhelden bij elkaar: Bond...James Bond. Het is vandaag precies 60 jaar geleden dat Dr. No, het eerste filmavontuur van de Britse geheim agent, in première ging. Verslaggever en fan Gudo Tienhooven vangt de icoon in (00)7 lijstjes.

