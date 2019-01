Cabaretier Kiki Schippers treedt drie maanden na ongeluk weer op

Pierre Bokma gaat niet in op uitnodi­ging boze Arjen Lubach

18:20 Acteur Pierre Bokma (63) gaat niet in op de uitnodiging van Arjen Lubach om naar de theatervoorstelling van Lubach te komen kijken. Dit aanbod had de Zondag met Lubach-presentator gedaan in een open brief die hij vandaag aan Bokma schreef.