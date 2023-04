Cabaretier Paul van Vliet (87) overleden

Cabaretier Paul van Vliet is op 87-jarige leeftijd overleden. Hij stierf dinsdagavond in zijn woonplaats Den Haag na een kort ziekbed, heeft zijn familie bekendgemaakt.

,,We zijn intens verdrietig maar vooral ook trots op wie hij was en wat hij voor velen heeft betekend”, meldt zijn familie. ,,Hij laat met zijn teksten, muziek en komische types een schat aan verhalen en liedjes na die getuigen van een vol leven en een prachtige theatercarrière. Onze lieve Paul, levenslustig, krachtig en vol ideeën tot het eind. We gaan hem missen.”

Van Vliet begon met cabaret toen hij in de jaren vijftig in Leiden rechten studeerde. Hij speelde daarna in diverse gezelschappen en richtte in de Nieuwe Schoolstraat in Den Haag het kleine theater Pepijn op. De leden gingen in 1971 ieder hun eigen weg maar Theater PePijn bleef bestaan onder beheer van Van Vliet. Het werd een kweekvijver voor jong cabarettalent. Onder anderen Youp van ‘t Hek, Herman Finkers, Jochem Myjer, Theo Maassen en Harrie Jekkers speelden er in hun eerste jaren. Van Vliet speelde daarna tientallen jaren onemanshows in binnen- en buitenland.

Quote Het zijn natuurlijk jongensdro­men die nergens op slaan Paul van Vliet

De cabaretier bracht in coronatijd een boek uit over zijn leven. In een interview met Mezza, het weekendmagazine van deze krant, vertelde hij openhartig over de onrust in zijn hoofd en zijn carrière. ,,Ik heb ook altijd het idee dat er nog iets moet komen, dat ik ooit nog het allerbeste lied zal schrijven, of de beste show die álles in de schaduw stelt wat ik daarvoor heb gedaan. Het zijn natuurlijk jongensdromen die nergens op slaan. En het is ook de onrust van: waar hoor ik eigenlijk? Bij wie, bij wat? Langzamerhand glijdt wel in me dat dat verdwijnt en ik ben aangewezen op de intimiteit van de vrienden en familie om me heen. Die intimiteit heb ik wel ontdekt en moet ik koesteren.”

Van Vliet stond vorig jaar nog eenmalig op de planken tijdens een benefietvoorstelling voor Oekraïne in Theater Diligentia in Den Haag. In 2018 maakte hij bekend geen grote voorstellingen meer te gaan spelen. Hij sloot zijn carrière af met een matineevoorstelling die hij zes jaar lang in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag speelde.

Tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm Paul van Vliet © Peter Franken

Typetjes

De cabaretier maakte zichzelf onsterfelijk met populaire typetjes als Majoor Kees, Baron Taets van Avezaethe en Haagse Benny. Veel liedjes van Van Vliet werden hits, zoals Meisjes van dertien, Veilig achterop bij vader op de fiets of Pappa is blijven hangen aan de sixties.

Ook vertolkte Van Vliet rollen in diverse toneelstukken en musicals, zoals My Fair Lady en Liefdesbrieven, een voorstelling met Anne-Wil Blankers die meerdere malen werd hernomen. De cabaratier ontving een groot aantal onderscheidingen en prijzen. Zo won hij een Gouden Harp, een Edison en Cultuurprijzen van Den Haag, Rotterdam en Vlaanderen. Ook is hij Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

In 1992 werd Paul van Vliet door Audrey Hepburn geïnstalleerd als eerste Nederlandse ambassadeur van Unicef. Hij omschreef zijn werk voor de organisatie als ‘een van de belangrijkste vervullingen van zijn leven’.

Volledig scherm Paul van Vliet © Peter Franken