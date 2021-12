Cadeaus voor jarige prinses Amalia van haar vader: een vlag en twee onderscheidingen

Prinses Amalia, vanaf vandaag troongerechtigd, is nu Ridder Grootkruis in de Orde van de Nederlandse Leeuw en Ridder in de Huisorde van den Gouden Leeuw van Nassau. De zogeheten onderscheidingsvlag moet ze delen met haar zussen, de prinsessen Alexia en Ariane, vanaf het moment dat zij 18 jaar worden.

Lees ook Prinses Amalia geeft glamoureuze fotoshoot vrij naar aanleiding van haar verjaardag

Alle leden van de koninklijke familie hebben hun eigen vlag vanaf het moment dat ze 18 jaar zijn. Een oranje vlag met een blauw kruis voor geboren leden, aangehuwde royals zoals koningin Máxima en prinses Laurentien krijgen juist een blauwe vlag met een oranje kruis. In het midden van dat kruis staat het rijkswapen, de andere vlakken (kwartieren) verschillen per lid van het koninklijk huis. Bij vrouwelijke leden, zoals de dochters van het koningspaar, is de vlag ingesneden.

Koning Willem-Alexander blijkt eind vorige maand de onderscheidingsvlag voor zijn dochters te hebben vastgesteld, met een zogeheten koninklijk besluit. Het wapenfiguur van het Huis Oranje, een blauwe jachthoorn met rode opening, monding en snoer en wit beslag, staat in het vlak linksboven. Het persoonlijke familiewapen, een rode burcht met deur, twee vensters en drie kantelen, staat in het vlak linksonder.

Koninklijke standaard

Als leden van het koninklijk huis in hun functie per auto vervoerd worden, wordt de onderscheidingsvlag daarop geplaatst. Daarnaast kunnen de vlaggen op hun woning gehesen worden, als ze in Nederland zijn.

Koning Willem-Alexander voert als staatshoofd voert een zogeheten koninklijke standaard. Die wappert op de paleizen Huis ten Bosch en Noordeinde als hij in Nederland is, dag en nacht. Zodra Willem-Alexander de troon overgeeft aan Amalia, neemt zij ook de koninklijke standaard over en gebruikt ze tijdens haar periode als koningin niet de onderscheidingsvlag. Die komt wel weer in beeld nadat zij afstand heeft gedaan van de troon.

Haar vader blijkt zijn oudste dochter per 24 november dus ook benoemd te hebben tot Ridder Grootkruis in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Sinds Amalia’s betovergrootmoeder koningin Wilhelmina in 1898 als eerste vrouw werd opgenomen in die ridderorde, is het een traditie binnen de koninklijke familie dat alle kinderen van het staatshoofd ter gelegenheid van hun 18de verjaardag worden opgenomen in die orde. Alexia en Ariane weten dus ook al wat hen te wachten staat op hun 18de verjaardag.

Ook worden zij dan, net als grote zus Amalia nu, Ridder in de Huisorde van den Gouden Leeuw van Nassau. Aan die onderscheiding zit een internationaal tintje, want dit betreft een gezamenlijke orde van het Nederlandse staatshoofd en de groothertog van Luxemburg. Als Willem-Alexander een zoon had gehad, was hij bij de inhuldiging van de koning in 2013 toegetreden tot deze ridderorde. Dochters van de staatshoofden van Nederland en Luxemburg ontvangen de onderscheiding als zij meerderjarig worden, zo sprak koningin Beatrix in 1984 met de toenmalige Luxemburgse groothertog Jan af.

Volledig scherm De onderscheidingsvlag van Amalia © RVD

Luister ook naar de AD Media Podcast:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: