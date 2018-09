'Cameraman Robby Müller leerde de mensen anders naar het leven kijken'

Vingervlug­ge magiër Shin Lim wint America's Got Talent

8:02 De Canadees-Amerikaanse magiër Shin Lim (29) is de winnaar geworden van het dertiende seizoen van America's Got Talent. De vingervlugge illusionist wint niet alleen 1 miljoen dollar, maar mag ook een show in Las Vegas doen. Lim was sprakeloos toen presentatrice Tyra Banks zijn naam omriep. ,,Ik weet niet wat ik moet zeggen...bedankt allemaal, ik hou van jullie!"