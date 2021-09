Candy Dulfer wint Edison Jazz Oeuvreprijs

foto's Sexy foto kostte Billie 100.000 volgers, maar ze gaat stap verder: ‘Mensen zijn bang voor grote borsten’

24 september Zangeres Billie Eilish (19) is onlangs naar eigen zeggen 100.000 Instagram-volgers verloren nadat ze een foto had geplaatst waarop haar boezem een beetje zichtbaar was. Fans zeiden graag de ‘oude Billie’ terug te willen, bekend van de wijde kleding. Eilish snapt er niks van en deelt vandaag een van haar minst verhullende foto’s tot nu toe. ,,Mensen zijn bang voor grote borsten.’’