Cardi B en rapper Offset gaan scheiden

Cardi vertelt dat ze er al een tijdje uit probeert te komen met de vader van haar kind. ,,We zijn goede vrienden en we zijn goede zakenpartners", aldus de rapster. ,,We hebben veel liefde voor elkaar, maar het werkt al een hele tijd niet meer tussen ons. We zijn niet meer verliefd."



Ze zegt vervolgens dat het ‘niemands schuld is’. Cardi benadrukt dat ze niet meer samen zijn. ,,Maar het duurt een tijdje om te scheiden."



Cardi B en rapper Offset, oftewel Kiari Cephus, verwelkomden afgelopen juli hun eerste kindje samen. Dochter Kulture is het het eerste kind van Cardi B. Haar 26-jarige man had al twee zoons en een dochter uit eerdere relaties.