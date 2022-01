Cardi B moet ruim 1 miljoen euro schadevergoeding krijgen van roddelblogger

Roddelblogger Tasha K - echte naam Latasha Kebe - voerde een ‘haatcampagne met valse beschuldigingen’ tegen de rapper, schrijft Sky News. Over Cardi B, bekend van hits als WAP, Bodak Yellow en I Like It, werd door de youtuber gezegd dat ze als prostituee herpes had opgelopen en cocaïne gebruikte. Ook suggereerde ze dat Cardi’s dochter mogelijk hersenafwijkingen had vanwege drugsgebruik van de muzikante tijdens de zwangerschap. Het kanaal UnWineWithTashaK heeft 1 miljoen abonnees.

Een jury oordeelde dat Kebe aansprakelijk was voor laster, inbreuk op de privacy en het veroorzaken van emotionele stress. Cardi B had in de rechtbank verteld dat ze last had van angstaanvallen, depressieve gevoelens en zelfs overwogen heeft haar leven te beëindigen.

Een jury besloot dat de roddelblogger schuldig was en een miljoen dollar aan schadevergoeding moet betalen. Ook moet ze nog eens 250.000 dollar betalen voor de medische kosten die de rapper heeft gemaakt. In totaal is de blogger 1,11 miljoen euro aan de artiest verschuldigd.

Praten over zelfmoordgedachten kan anoniem: chat via 113.nl, bel 113 of bel gratis 0800-0113.

