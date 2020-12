Cardi B schikt rechtszaak met voormalig manager

Kerstspecial Hoe de lockdown voor Yuki van Kris Kross op het juiste moment kwam: ‘Ik leefde in een sneltrein­vaart’

26 december Geen shows meer in New York en Tokio. Met zijn eerste soloplaat trad hij slechts één keer op, online. Toch is coronajaar 2020 voor de van oorsprong Oosterhoutse taalkunstenaar Yuki Kempees het beste jaar ooit. ,,Ik leefde in een sneltreinvaart. En toen stond de wereld op pauze.’’