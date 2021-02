Carice van Houten wilde stoppen met acteren na Game of Thrones: ‘Ik stond stil’

,,Tijdens Game of Thrones stond ik een beetje stil. Ik werd niet uitgedaagd, ik kwam niet verder”, vertelt Carice, die de rol van Melisandre speelde in de HBO-serie, in Volkskrant Magazine . ,,Ik heb zeven jaar lang hetzelfde personage gespeeld en elke keer moest ik hetzelfde verhaal weer vertellen, dan dacht ik: maar deze scène heb ik toch al drie keer staan doen?”

,,Ik zat er niet lekker in mijn vel, ik was daar niet als een vis in het water”, vervolgt ze. ,,Op een gegeven moment dacht ik: ik heb hier geen zin meer in, ik ga me laten omscholen en iets anders doen. Maar toen maakte ik de film Instinct met Halina (Reijn, red.) en daarmee kwam heel het spelplezier terug.”