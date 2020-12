Carlo loost lange lokken voor Rolf en ‘draagmoeder’ Jelka blij met nieuwe uitrusting

George Clooney: ‘Amal heeft mijn leven compleet veranderd’

1 december Volgens George Clooney is het zijn vrouw Amal geweest die zijn leven volledig op z'n kop heeft gezet. Clooney (59) zegt dat het aan haar te danken is dat hij nu een leven leidt dat hij nooit voor mogelijk hield. Dat vertelde de acteur in een interview met het progamma CBS Sunday Morning.