Carole Baskin kijkt uit naar deelname Dancing With The Stars

,,Ja, dat klopt. Ik heb gisteren officieel toestemming gekregen om het nummer te mogen gebruiken, dus dat is fantastisch,” aldus Carole. ,,Het is nog wel lastig om mijn kostuums samen te stellen, omdat ik heb aangegeven dat ik absoluut geen bont, veren, leer of andere dier-achtige materialen wil gebruiken. Zolang de kostuumontwerpers daar rekening mee houden vind ik alles prima. Ik wil gewoon iets leuks neerzetten met mijn deelname, maar wel in een verantwoorde outfit.”



In eerste instantie zag Baskin een deelname aan Dancing With The Stars totaal niet zitten. Het was haar dochter die haar ervan overtuigde het een kans te geven. ,,Hoewel ik de show nog nooit had gezien, wilde ik deelnemen voor de katachtigen die ik een warm hart toedraag. Voor hen hoop ik zo lang mogelijk in de race te blijven, om de kijkers te laten zien dat deze mooie dieren niet in een kooi thuis horen.



Vrouwelijke luipaarden geven Carole de meeste inspiratie voor haar DWTS-deelname. ,,Die beesten kunnen ontzettend veel doen zonder zich daar echt voor in te spannen, haha! Dus mijn doel is om die luipaard ‘vibe’ op de dansvloer te krijgen.”



Baskin moet het in de 29e reeks van het populaire dansprogramma opnemen tegen onder anderen rapper Nelly, Backstreet Boy AJ McLean en actrice Anne Heche.