Cassius-dj overleden na val van gebouw

Cassius, dat Zdar vormde met Boom Bass, brak eind jaren tachtig door in het Franse clubcircuit. In Nederland is Cassius vooral bekend van de nummers Cassius 1999, Feeling For You en The Sounds of Violence (Feel Like I Wanna Be Inside of You).

Het duo bracht in totaal zeven albums uit, de laatste (Ibifornia) verscheen in 2016. Naast zijn werk voor Cassius produceerde Zdar voor onder meer Phoenix, Cat Power en Kanye West.