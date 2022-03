Cast Disney-serie verlaat set wegens Don’t Say Gay-wet

Actrice en presentatrice Raven-Symoné en de andere castleden van serie Raven’s Home hebben dinsdag het werk neergelegd in protest tegen de omstreden ‘Don’t Say Gay’-wetgeving in Florida.

In de wet, die officieel Parental Rights in Education heet, is vastgelegd dat er in schoolklassen in Florida niet meer over seksuele oriëntatie of genderidentiteit gesproken mag worden. Ouders zouden een school kunnen aanklagen als leraren zich niet aan de nieuwe regel houden. Verschillende belangenorganisaties hebben aangegeven dat het verbod erg schadelijk kan zijn voor kinderen die zelf queer zijn of ouders hebben in de lhbtq-gemeenschap.

Raven-Symoné, die zelf queer is, deelde dinsdag op Instagram een filmpje van de werkonderbreking van castleden en enkele producenten van Raven’s Home en schreef daarbij: “In deze tijd is het cruciaal om je uit te spreken, om vooruit te komen en niet achteruit te gaan. Elke familie, elk persoon en elk kind verdient het om erkend te worden, ongeacht ras, gender of seksuele oriëntatie. Onderwijs waarin de waarheid wordt gesproken over de wereld waarin we leven is iets om voor te vechten.”

Raven’s Home wordt uitgezonden op Disney Channel. Moederbedrijf Disney is de afgelopen weken flink door de mangel gehaald omdat het entertainmentconcern zich niet uitsprak over de wetgeving. Disney is vanwege de attractieparken daar een belangrijke werkgever in Florida en veel personeelsleden waren boos dat CEO Bob Chapek zich pas tegen de nieuwe wet keerde nadat deze al was aangenomen. Hij verwees vervolgens naar de ‘inspirerende content’ die Disney zou blijven maken en zei dat Disney zich niet politiek wilde profileren. Daarna bleek dat het concern de afgelopen jaren ruimschoots geld heeft gedoneerd aan politici die de Don't Say Gay-wet hebben opgesteld en ondersteund.

Chapek heeft zijn excuses aangeboden en aangekondigd politieke donaties in de staat voorlopig op te schorten.