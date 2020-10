Cast van hitserie New Girl weer even samen voor oproep met speciale gast

Niemand minder dan ‘councilwoman Fawn Moscato’ (Zoe Lister-Jones), een ex van het personage Schmidt, praat de oproep aan elkaar. Met haar inmiddels beruchte desinteresse vergist ze zich natuurlijk in de namen en kondigt ze Jen, Rick en Wilson aan. Nadat Jess (Zooey Deschanel), Nick (Jake Johnson) en Winston (Lamorne Morris) haar hebben gecorrigeerd, geven ze enkele stemtips.



Dat je officiële formulieren altijd moet invullen met een pen die zwart of blauw schrijft, bijvoorbeeld. En dus niet met rood, zoals Nick. Of dat je handtekening op alle formulieren exact overeen moet komen. Dus als je net als Winston ooit een hartje op de i zette, moet je dit voortaan altijd doen.



Alle acteurs deelden de video deze week met hun volgers op Instagram. ‘Jullie weten dit allemaal al, maar het was een goed excuus om mijn oude vrienden van New Girl te zien en lekker gek te doen’, schreef Johnson erbij.



Het New Girl-onderonsje is lang niet de enige reünie van bekende acteurs in aanloop naar de verkiezingen. Eerder riepen onder meer de castleden van Mean Girls en The West Wing hun fans op te stemmen.