Catherine Tate stelt teleur met komische serie Hard Cell

foto's Met Gala 2022: Kendall zonder wenkbrau­wen en Lizzo straalt met apart accessoire

Het is voor de sterren met een voorliefde voor mode hét feestje van het jaar: het Met Gala in New York. Vannacht pakten honderden artiesten, modellen en modeontwerpers uit om te poseren op de trappen van het Metropolitan Museum. Dit jaar was het thema ‘In America: an anthology of fashion’ en de dresscode was Gilded glamour. Een fotoserie.

3 mei