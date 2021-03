CBS toont eerste beelden van Oprah-interview met Meghan en Harry

,,Mijn grootste angst was dat de geschiedenis zich zou herhalen. Ik ben heel erg opgelucht om hier samen met mijn vrouw te zitten en met jou te spreken Oprah’’, aldus Harry, die met Meghan te zien is in hun tuin in Montecito terwijl ze elkaars hand vasthouden. ,,Ik kan me niet voorstellen hoe dat destijds geweest moet zijn geweest voor mijn moeder, die dit allemaal alleen heeft moeten doorstaan. Wij hebben tenminste elkaar nog, zij was alleen. En voor ons was dit proces al loodzwaar.’’

Ook reageert Oprah op een antwoord dat Meghan geeft tijdens het interview, dat nog niet te zien is in de trailer. Maar Oprahs reactie spreekt boekdelen: ,,Dus deze situatie was niet te overleven? Dat klinkt wel alsof er op een gegeven moment een ‘breaking point’ is geweest.’’

Verdeelde reacties

De reacties op de vrijgegeven beelden zijn verdeeld. ,,Amerika verkeert vanwege het coronavirus al een jaar in crisis. Mensen zijn dakloos, werkloos of hebben familieleden verloren. En dan gaan Harry en Meghan vanuit hun riante tuin in Californië klagen over hun koninklijke leven. Sorry, maar dit is zo ontzettend ongepast in deze tijden’’, schrijft iemand. Een ander zegt: ,,Ik kijk ernaar uit om van Harry en Meghan zelf te horen hoe ze alles ervaren hebben. Alles wat we weten is via de media, maar dit is hún verhaal. Ik juich het toe dat ze hun eigen weg zijn ingeslagen.’’