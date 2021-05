Cesar Zuiderwijk over het einde van Golden Earring: ‘Het gaat niet om die band, maar om George’

Twee jaar geleden wist hij nog niet dat het einde van Golden Earring nabij was. Toch voelde Cesar Zuiderwijk (72) het aan. In 1970 begon hij bij de Haagse rockband met een goudkleurig drumstel. Om de paar jaar verving hij het door een nieuw exemplaar, met steeds een andere kleur. ‘Rood, blauw, wit, geel, op een gegeven moment had ik alles gehad. Toen besloot ik de volgorde om te draaien. In 2019 belandde ik weer bij goud en had ik sterk het gevoel dat dit mijn laatste drumstel zou zijn bij de Earring. Dat was vlak voor de show in Ahoy, het laatste concert dat we gaven.’