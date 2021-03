Chadwick Boseman wint postuum NAACP Award

Geen Edison Pop voor Bilal Wahib na ophef over Instagram­vi­deo

25 maart Acteur Bilal Wahib krijgt, anders dan was gepland, niet de prestigieuze muziekprijs Edison Pop. Hij zou die ontvangen in de categorie Nieuwkomer voor zijn hitsingle Tigers. De Edison Stichting besloot vandaag van de toekenning af te zien vanwege alle ophef die is ontstaan nadat Wahib in een livestream een minderjarige jongen vroeg zijn geslachtsdeel te laten zien.