Champions League verhuist van SBS naar RTL

Peter van der Vorst, Contentdirecteur RTL: ,,We zijn natuurlijk enorm blij dat we de meest prestigieuze voetbalcompetitie van Europa bij RTL 7 kunnen gaan uitzenden. De UEFA Champions League is een fantastische aanvulling op ons bestaande aanbod van entertainment, nieuws en sport. Voetbal verbindt en dat is exact wat we met al onze programma’s voor ogen hebben. Laten we hopen op een spannend toernooi dat voor veel spektakel en enthousiasme gaat zorgen in de Nederlandse huiskamers.”

Voor de deal beschikte Talpa nog over deze rechten en werden de wedstrijden uitgezonden op SBS6. De Europa League gaat juist richting de andere zender, die maakt de overstap van RTL naar SBS.

Directeur Televisie van Talpa Network Marco Louwerens noemt de ontwikkelingen ‘heel mooi nieuws’. ,,De concurrentie voor de uitzendrechten is structureel enorm. We zijn blij dat ook na de zomer Europees topvoetbal bij onze zenders te zien is. Met de UEFA Europa League en de nieuwe UEFA Europa Conference League zijn we ervan overtuigd dat we wederom hele interessante wedstrijden, met veel Nederlandse clubs, kunnen uitzenden en onze kijkers mooie voetbalavonden kunnen blijven voorschotelen.”

John de Mol verwierf de rechten van The Champions League in 2018. Die aankoop was destijds goed nieuws voor de mannen van, toen nog, Voetbal Inside van RTL. Wilfred Genee, Johan Derksen en René van der Gijp stapten die zomer over naar Talpa. Zij analyseerden op RTL 7 altijd de Europa League, het tweede toernooi van Europa. Zij gingen vervolgens aan de slag als analytici van de Champions League bij de zender van De Mol.

